Am 9. Februar werden zum 92. Mal die heiß begehrten und hoch angesehenen Oscars verliehen. Während vor Kurzem bereits neun Shortlists einen Vorgeschmack auf die Nominierungen für die diesjährigen Academy Awards gegeben hatten, veröffentlichten die Verantwortlichen nun die offizielle Aufstellung für die bevorstehende Preisverleihung. In zwei bestimmten Produktionen sieht das Komitee besonders viel Potenzial: "Once upon a Time... in Hollywood" und "Joker"!

Wie die Academy in einer Pressemitteilung bestätigt, ist der Marvel-Film der absolute Favorit der Oscar-Verleihung 2020. Für elf Kategorien wurde die Comic-Adaption mit Joaquin Phoenix (45) in der Hauptrolle nominiert, darunter "Bester Hauptdarsteller", "Beste Filmmusik" und "Bestes Make-up und Hairstyling".

Mit zehn Nominierungen folgt der Blockbuster mit Leonardo DiCaprio (45) und Brad Pitt (56) in den Hauptrollen. Der Netflix-Hit "The Irishman" und "1917" setzen die Rangliste fort.

Ein Auszug der Nominerungen:

"Bester Hauptdarsteller":

Antonio Banderas (59) in "Pain and Glory"

Leonardo DiCaprio in "Once upon a Time...in Hollywood"

Adam Driver (36) in "Marriage Story"

Joaquin Phoenix in "Joker"

Jonathan Pryce (72) in "The Two Popes"

"Bester Nebendarsteller":

Tom Hanks (63) in "A Beautiful Day in the Neighborhood"

Anthony Hopkins (82) in "The Two Popes"

Al Pacino (79) in "The Irishman"

Joe Pesci (76) in "The Irishman"

Brad Pitt in "Once upon a Time... in Hollywood"

"Beste Hauptdarstellerin":

Cynthia Erivo in "Harriet"

Scarlett Johansson (35) in "Marriage Story"

Saoirse Ronan (25) in "Little Women"

Charlize Theron (44) in "Bombshell"

Renee Zellweger (50) in "Judy"

Beste Nebendarstellerin":

Kathy Bates (71) in "Richard Jewell"

Laura Dern (52) in "Marriage Story"

Scarlett Johansson in "Jojo Rabbit"

Florence Pugh (24) in "Little Women"

Margot Robbie (29) in "Bombshell"

Getty Images Joaquin Phoenix bei der Golden-Globes-Aftershow-Party im Beverly Hilton Hotel

Actionpress/ Wenzel, Georg Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino und Brad Pitt in Berlin, August 2019

Getty Images Scarlett Johansson bei den Golden Globes 2020

