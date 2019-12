So langsam wird es spannend! Am 9. Februar findet die 92. Oscar-Verleihung im berühmten Dolby Theatre in Hollywood statt. Bis dahin beschäftigt Film-Fans nicht nur die Frage, ob die Veranstaltung wie in diesem Jahr wieder ohne einen Moderator stattfinden wird. Auch die Spekulationen und Wetten darüber, wer einen der beliebten Goldmänner ergattern kann, laufen auf Hochtouren. Jetzt wurde bekannt, welche Streifen in den neun Kategorien in der engeren Auswahl sind.

Die Academy veröffentlichte auf ihrer Webseite nun die Vornominierungen in einigen Bereichen wie "Beste Kurz-Dokumentation" oder "Beste Effekte", dazu zählen unter anderem die Streifen "Alita: Battle Angel" oder "Captain Marvel". In den sogenannten Shortlists stehen für das Oscar-Komitee immer mindestens zehn Beiträge zur Wahl. Diese Anzahl wird in den nächsten Tagen deutlich reduziert: Am 13. Januar sollen dann die offiziellen Nominierungen bekannt gegeben werden. Spannend ist dabei, wie oft der große Oscar-Favorit Joker vertreten sein wird.

Der Film mit Joaquin Phoenix (45) in der Hauptrolle findet sich aktuell nur in den Kategorien "Beste Filmmusik" und "Bestes Make-up und Hairstyling" wieder. Allerdings sind die wirklich interessanten Listen für "Bester Film" oder "Besten männlicher Hauptdarsteller" noch gar nicht veröffentlicht. Wer also in die Fußstapfen von aktuellen Preisträgern wie Rami Malek (38) und Co. tritt, steht weiterhin in den Sternen.

Getty Images Bühnen-Bild der Oscars 2016

Splash News Joaquin Phoenix in der Rolle als Joker

Getty Images Rami Malek, Olivia Colman, Regina King und Mahershala Ali bei den Oscars 2019

