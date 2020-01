Dieses Jawort war Gold wert – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! Als am Wochenende in Sankt Moritz eine, oder besser gesagt, gleich mehrere romantische Feten gefeiert wurden, ließen es sich auch einige Stars und Sternchen nicht nehmen, in die Schweizer Märchenlandschaft einzutauchen. Sie alle wollten Zeugen eines pompösen Events werden: Paris Hiltons (38) Ex Stavros Niarchos (34) hat seine Partnerin Dasha Zhukova geheiratet! Die Feierlichkeiten mündeten in einen mehrtägigen Hochzeitsmarathon!

Am Donnerstag startete das dekadente Schauspiel, das laut Bild-Berichten fast sechs Millionen Euro kostete und rund 300 Gäste einband. Am Freitag wurde eine 20er-Jahre-Party geschmissen, gefolgt von einer russischen Motto-Party im Nobel-Restaurant Corvatsch in 3.303 Meter Höhe. Neben Hollywood-Größen wie Orlando Bloom (43), Katy Perry (35) und Kate Hudson (40) sollen auch Mitglieder der monegassischen Fürstenfamilie mit dem Brautpaar gefeiert haben.

Bevor der Reeder-Sprössling Stavros in der russischen Oligarchen-Tochter Dasha seine große Liebe fand, hatte er unter anderem Paris gedatet. Ein Jahr lang waren die beiden ein Paar gewesen, ab 2006 gingen sie getrennte Wege. Die Beziehung zu Dasha hat Stavros nie offiziell bestätigt, auch weitere Informationen und Fotos ihrer Hochzeit sind streng geheim.

