Paris Hiltons Ex Stavros Niarchos wird zum dritten Mal Vater

Seine Familie wird immer größer! Stavros Niarchos (39) ist seit einigen Jahren mit Dasha Zhukova glücklich liiert. Mit der Unternehmerin hat der Ex von Paris Hilton (43) mittlerweile eine kleine Familie gegründet – die nun wächst: Stavros wird zum dritten Mal Papa! Das berichtet jetzt Page Six. Dem Onlineportal liegen nämlich Bilder vor, die das Pärchen gemeinsam in Griechenland zeigen. Auf den Aufnahmen ist unter anderem zu erkennen, dass Dasha einen deutlich sichtbaren Babybauch hat. Mit einem Lächeln im Gesicht blickt sie den Paparazzi direkt in die Linse und legt liebevoll ihre Hand auf ihren Bauch ab.

Stavros hingegen scheint sich von den Kameras nicht ablenken zu lassen – total lässig läuft er neben seiner Frau her, während er etwas in sein Handy eintippt. Mit Kind Nummer drei wächst also nun die kleine Rasselbande der beiden. Erst 2021 konnte das Paar seinen ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Nur zwei Jahre später folgte dann das zweite Kind. Für Dasha ist es aber schon die fünfte Schwangerschaft – aus ihrer früheren Ehe mit Roman Abramovich hat sie noch zwei weitere Kids.

Bekannt wurde der 39-Jährige Anfang 2006 durch seine Liaison mit Hotelerbin Paris. Vor allem die Presse stürzte sich damals auf das Paar – kaum ein Tag verging, an dem die beiden nicht auf dem Cover eines Magazins waren. Im März 2007 gingen die beiden dann aber wieder getrennte Wege. Kurz darauf war Stavros mit Lindsay Lohan (38) und Mary-Kate Olsen (38) zusammen. Auch in Supermodel Jessica Hart (38) verguckte sich der Reederei-Tycoon-Erbe. Mit seiner Dasha hat er jetzt aber sein Happy End gefunden.

Getty Images Stavros Niarchos, Unternehmer

MEGA Stavros Niarchos und Dasha Zhukova in Griechenland

