Die Filmwelt trauert um einen großen Regisseur: Urs Egger ist tot. Der Schweizer hatte vor allem mit seinem Fernseh-Mehrteiler "Opernball" 1998 große Anerkennung erlangt und zudem an internationalen Filmen wie James Bond 007 – Der Hauch des Todes und "Der Maulwurf" mitgewirkt. Seine Fans müssen nun Abschied von der Kino-Größe nehmen: Urs ist am Samstag im Alter von 66 Jahren gestorben.

Das meldete der Berliner Theaterverlag Henschel Schauspiel auf der hauseigenen Homepage: "Lieber Urs, was für ein Leben. Wir denken an dich, wir danken dir für deine warme Herzlichkeit, deine charmante Haltung, deine klugen Ideen, deine guten Filme, deine ansteckende Zuversicht." In dem Statement heißt es außerdem: "Sei fest umarmt von allen deinen Freunden und Kollegen!"

Anfang März könnte der Verstorbene posthum noch eine Ehrung empfangen. Erst vor wenigen Tagen ist sein neuer Historienfilm "Das Wunder von Wörgl" für den Grimme-Preis nominiert worden. Diese Auszeichnung hat Urs bereits für zwei seiner Werke erhalten.

Getty Images Iris Berben und Urs Egger

AEDT/WENN.com Urs Egger, Schweizer Regisseur

Getty Images Max Tidof und Urs Egger beim Filmfest München, Juli 2014



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de