Die Filmwelt trauert um Hollywood-Star Kevin Conway! 1967 ging der Schauspieler seiner Leidenschaft nach und spielte in diversen Theaterstücken am Broadway mit. 1972 gelang dem Schauspieler mit seiner Rolle in dem Film "Slaughterhouse Five" der große internationale Durchbruch. Jetzt gab das Management des "Gettysburg"-Darstellers eine traurige Nachricht bekannt: Kevin Conway starb am vergangenen Mittwoch im Alter von 77 Jahren.

Wie sein Manager gegenüber The Wrap bestätigte, erlitt der Regisseur einen Herzinfarkt und verstarb daraufhin. Wann er beerdigt werden soll, ist noch nicht bekannt. Seine wohl bekannteste Rolle verkörperte der US-Amerikaner an der Seite von Schauspielkollege und Namensvetter Kevin Costner in dem Spielfilm "Thirteen Days". Auch Serienfans dürften Kevin gekannt haben: Zwischen 2001 und 2009 hatte Kevin Conway in der Dramaserie "Good Wife" immer wieder einige Gastauftritte.

Neben den TV-Auftritten war Kevin auch hinter den Kameras tätig: Abseits der Bühne arbeitete die Film-Bekanntheit unter anderem bei den Produktionen zu "The Scarlet Letter" oder "When You Comin' Back, Red Ryder?" mit. Für letzteren Film bekam der Produzent 1974 sogar den Drama Desk Award verliehen.

ActionPress Kevin Conway in seiner Rolle bei "Gettysburg"

ActionPress Kevin Conway in seiner Rolle als "Rasenmähermann"

Getty Images Kevin Conway im Mai 2004



