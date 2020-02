Traurige Nachrichten über Jason Davis! Der Schauspieler war vor allem für die Synchronisation von Mikey Blumberg in der erfolgreichen Animations-Serie "Disney's große Pause" bekannt. Außerdem hatte der US-Amerikaner als Kind mehrere Auftritte in verschiedenen Hollywood-Komödien wie "Rush Hour" oder "Beverly Hills Ninja". Zuletzt bekam er eine Rolle in der US-Serie "The Two Jasons". Nun aber wurde völlig unerwartet bekannt: Jason (✝35) ist am vergangenen Sonntag gestorben.

Das teilte seine Mutter Nancy kürzlich im Gespräch mit Variety mit: Ihr Sohn sei am Sonntagmorgen in Los Angeles verstorben. "Jason hatte ein Herz aus Gold und so viel Lebensfreude. Er war für alle, die ihn jemals kannten, da. Er liebte seine Freunde und seine Familie über alles." In dieser schweren Zeit bitte sie im Namen ihrer gesamten Familie darum, ihre Privatsphäre zu respektieren, da sie diesen Verlust zunächst verkraften müssten.

Die Todesursache wurde bisher nicht genannt. Jason hatte sich im Jahr 2010 zu seiner Drogen-Vergangenheit bekannt, soll seitdem allerdings abstinent sein. Er hatte sogar die Wohltätigkeitsorganisation Cure Addiction Now mitbegründet, die anderen Betroffenen helfen sollte, ihre Suchtprobleme zu bekämpfen.

Getty Images Jason Davis bei einem Charity-Event

Getty Images Nancy und Jason Davis

Getty Images Jason Davis im Januar 2012



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de