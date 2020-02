Fans der schillernden Auftritte werden jetzt jubeln! Im vergangenen Jahr präsentierte ProSieben mit Queen of Drags die erste Travestie-Show Deutschlands und konnte dabei tolle Quoten erzielen. Nachvollziehbar, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis andere Sender mit ähnlichen Formaten nachlegen werden. Den Anfang macht jetzt der Streamingdienst TVNow mit der neuen Makeover-Reality-Show "The Diva In Me". Und das ist nicht die einzige neue Show!

In "The Diva In Me" sollen drei Drag-Queens insgesamt acht Frauen dabei helfen, ihr abhandengekommenes Selbstwertgefühl wieder zu steigern. "In jeder Folge der neuen Makeover-Reality-Show begibt sich das Trio auf eine persönliche Reise mit einem Schützling", heißt es in einer RTL-Pressemitteilung. Dabei werden die Drags die Teilnehmerinnen intensiv kennenlernen, um ihre Sehnsüchte und Wünsche zu erfahren und sie zu selbstbewussten Diven zu verwandeln.

Außerdem wird der Streamingdienst bald "Are You The One?" zeigen – eine weitere Reality-TV-Show, in der sich Singles idealerweise ineinander verlieben. Unterstützt werden die zehn Männer und Frauen dabei von Experten, die mithilfe psychologischer Tests den perfekten Partner für die Kandidaten ermitteln. Diesen müssen die Kandidaten aber dennoch selbst finden – und zwar in Südafrika. Für Action-Freaks bietet TVNow zudem eine Kids-Variante von Ninja Warrior Germany, die ebenfalls noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden soll.

© ProSieben/Martin Ehleben Aria Addams, Vava Vilde und Yonce Banks im "Queen of Drags"-Finale

© ProSieben / Martin Ehleben Gastjurorin Pabllo Vittar mit der "Queen of Drags"-Jury: Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz

ActionPress/Thomas Burg Jan Köppen und Laura Wontorra im "Ninja Warrior Germany"-Parcours

