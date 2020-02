Oliver Pocher (42) hat einen fetten Meilenstein erreicht – sicher auch dank seines andauernden Gezankes mit Schlagerstar Michael Wendler (47). Seit Wochen gibt es für den Komiker nur noch ein Thema: den Freund von Laura Müller (19) in jeder Art und Weise auf die Schippe zu nehmen. Das Thema kochte medial so hoch, dass die beiden am kommenden Sonntag sogar in einer TV-Show gegeneinander antreten. Für Oli hat sich das ganze Drama schon jetzt gelohnt. Er schart auf Instagram eine Million Follower um sich!

In seiner Story dokumentierte der 42-Jährige, wie seine Frau Amira M. Aly auf diesen Erfolg reagiert hat. "Gratuliere, du Influencer-Nutte", beglückwünschte sie ihren Partner per SMS, wie ein Screenshot beweist. Michael konnte es daraufhin nicht lassen, dem Pocher zum Follower-Meilenstein seine Anerkennung auszusprechen: "Herzlichen Glückwunsch zu einer Million Follower... Durch mich", schrieb er in seiner Instagram-Story.

Oli teilte daraufhin den Wendler-Glückwunsch als Screenshot und konterte gewohnt frech: "Muss ich dir jetzt einen Pick-up schenken?" Die Zuschauer dürfen sich also auf einen unterhaltsamen Sonntagabend einstellen, wenn die Streithähne im TV-Duell gegeneinander antreten.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Januar 2020

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

Getty Images Oliver Pocher bei einem TV-Dreh

