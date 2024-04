"Beleidigte Leberwurst": Olli Pocher kommentiert Elton-Exit!

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte ProSieben die unerwarteten Neuigkeiten, dass Matthias Opdenhövel (53) als Moderator zu Schlag den Star zurückkehren wird – und Elton (53) damit von seinem Platz drängt! Einige Promis zeigten sofort Solidarität und Einfühlungsvermögen. Auch Oliver Pocher (46) hat es sich nicht nehmen lassen, seinen Senf zum Elton-Rauswurf dazuzugeben – und das eher weniger kameradschaftlich! In der neuen Folge seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" geht es um kaum ein anderes Thema. "Elton und ich sind fast gleich lange dabei: 'Welcome to the Showbiz!' So funktioniert das. Sich darüber aufzuregen... Leute kommen und gehen. In zwei Jahren kommt jemand anderes und dann moderierst du wieder 18 Sendungen auf dem Sender", erklärt Olli und bezeichnet seinen Kollegen obendrein noch als "beleidigte Leberwurst".

Eltons "Schlag den Star"-Aus hat nicht nur die Zuschauer überrascht, sondern auch ihn selbst. In einem langen Statement, das er auf Facebook veröffentlichte, offenbarte Elton, dass er die Show nicht freiwillig abgegeben habe und einfach vor vollendete Tatsachen gestellt wurde. Auch das will Olli anders gehört haben und gibt im Podcast preis: "Elton hat sich etwas echauffiert über die Art und Weise, wie das bei ProSieben gelaufen sein soll. Ich habe es ehrlicherweise anders gehört und habe auch vernommen, dass es nicht stimmt, dass Elton gar keine Ahnung hatte." Allerdings räumt der Ex von Amira Pocher (31) auch ein, dass er die Entscheidung des Senders zwar versteht, aber die Vorgehensweise eher schwach findet: "In der Kommunikation – gerade wenn es darum geht, schlechte Nachrichten zu überbringen – sind Fernsehsender sehr kurz angebunden", gibt er zu.

Auch der Sender äußerte sich wenig später zu den Beweggründen des Moderatorenwechsels. ProSieben-Chef Hannes Hiller versucht Licht ins Dunkle zu bringen und erklärt im Interview mit DWDL: "Ich versuche es mal mit einem Bild aus dem Fußball: Wenn jemand seit Jahren regelmäßig für den BVB aufläuft, aber dann immer häufiger im Fanblock den FC Bayern anfeuert, stellt sich doch zwangsläufig eine Frage: Wann ist die richtige Zeit für einen Vereinswechsel?" Es scheint, als hätte ProSieben ein Problem damit, dass Elton zuletzt vermehrt Shows beim Senderkonkurrenten RTL moderiert hat.

ActionPress Oliver Pocher in Köln 2023

ProSieben / Willi Weber Elton, Moderator

