So führte Nazan Eckes "Masked Singer"-Fans an der Nase herum

Nazan Eckes (47) versuchte, ihre Identität bis zuletzt geheimzuhalten! Die Moderatorin steckte in der aktuellen Jubiläumsstaffel im Robodog bei The Masked Singer. Bereits vor ihrer Demaskierung am Samstag wurde sie von vielen Zuschauern unter dem Kostüm vermutet. Vor der vergangenen Sendung unternahm das TV-Gesicht aber noch einen Versuch, um von sich abzulenken. Ein paar Stunden vor der vierten Show teilte sie in ihrer Instagram-Story noch einen Clip. "Ein kurzer Stopp in Palma", schrieb Nazan dazu. In dem Video läuft sie mit ihrer Schwester an einem Hafen entlang – dabei befand sie sich zu diesem Zeitpunkt wohl bereits in Köln und bereitete sich auf ihren Auftritt als Robodog vor.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Promi auf diese Weise von seiner Teilnahme ablenken möchte. Thore Schölermann (39) ging sogar so weit, direkt nach seiner Performance als Monstronaut nach Hause zu fahren und ein Video aus seinem Bett heraus zu drehen, wie er sich "The Masked Singer" anschaut. "Um diese falsche Fährte zu legen – dafür habe ich mich wirklich sehr angestrengt", plauderte der Moderator im Interview mit Promiflash aus. Annemarie Carpendale (46) tauschte dagegen blitzschnell ihr Teddy-Kostüm gegen Abendgarderobe, um im Anschluss an die Sendung den demaskierten Promi zu interviewen. Jenke von Wilmsdorff (58) saß in der vergangenen Staffel sogar in der ersten Show im Rateteam.

Die auf Nazan passenden Indizien sprachen allerdings für sich. Das Viva-Logo, welches auf ihr 18-monatiges Volontariat bei dem Sender sowie der Wetterfrosch, der auf ihre Moderation des Wetters bei "Guten Abend RTL" sowie bei "RTL West" hindeuteten, überführten die Fernsehbekanntheit. Die gezeigten Tanzschuhe räumten ebenfalls jegliche Zweifel aus – Nazan hatte nicht nur durch die ersten Staffeln von Let's Dance geführt, sondern nahm später auch selbst an der beliebten Tanzshow teil.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Julia Feldhagen Der Robodog bei "The Masked Singer"

Anzeige Anzeige

Getty Images Thore Schölermann bei "The Masked Singer"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr mit Nazan gerechnet? Ja, da hat auch die Ablenkung nicht geholfen! Nein, ich hatte eine andere Vermutung. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de