Oliver Pocher kassiert mächtig Hate für Auftritt mit Xavier!

Oliver Pochers (46) Überraschungsgast sorgt für ordentlichen Wirbel! Auf seinem Instagram-Profil teilt der Comedian aktuelle Aufnahmen von seiner Show in Saarbrücken. Bei dieser war ein besonderer Besucher mit von der Partie – und zwar Xavier Naidoo (52)! Den Fans gefiel das offenbar überhaupt nicht. In der Kommentarspalte seines Beitrags machen sie ihre Verärgerung deutlich. "Olli, du bist ein großartiger Künstler. Keine Frage. Xavier geht aber gar nicht!", schreibt beispielsweise ein Nutzer und ein weiterer schimpft: "Dem eine Bühne zu geben, geht gar nicht!"

Der Liebeskasper zeigt sich hingegen unbeeindruckt von dem Gegenwind zahlreicher Fans. Er teilt in seiner Social-Media-Story einen Schnappschuss mit dem Musiker. "Für mich der beste Sänger! Vielen Dank für das Vertrauen und deinen Auftritt heute!", schwärmt Amira Pochers (31) Ex. Eine Userin der Onlineplattform stimmt unter anderem zu: "Ansichten und Verschwörungstheorien hin oder her – aber er hat einfach ungebrochen die geilste Stimme in Deutschland!"

Aber wieso muss Xavier einen Shitstorm über sich ergehen lassen? In den vergangenen Jahren machte der 52-Jährige mit einigen negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Grund waren unter anderem Verschwörungstheorien des "Dieser Weg"-Interpreten. Daraufhin folgte sogar ein Ausschluss von DSDS. Auch einige Künstler wie Shirin David (29) distanzierten sich von dem gebürtigen Mannheimer. In einem YouTube-Video entschuldigte sich der Musiker damals für sein Verhalten und zeigte Reue. Viele seiner einstigen Fans verziehen ihm jedoch bis heute nicht.

Instagram / oliverpocher Xavier Naidoo und Oliver Pocher, im April 2024

Getty Images Xavier Naidoo, ehemaliger DSDS-Juror

