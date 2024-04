Nach Jan: Olli Pocher reagiert auch auf Til Schweigers Worte

Er nimmt es bekanntermaßen mit Humor. Oliver Pocher (46) war vor wenigen Tagen zur Zielscheibe Til Schweigers (60) geworden: Der Schauspieler warf dem Comedian vor, dass er gerne gegen andere austeilt, aber nicht einstecken kann. Der Ex von Amira Pocher (31) reagiert jetzt auf die Vorwürfe des Filmstars und findet versöhnende Worte. In seiner Instagram-Story teilt der Komiker ein Bild der beiden, welches die beiden zu zweit und lächelnd bei einer Veranstaltung zeigt. "Ich mag Til Schweiger", schreibt Olli zu dem Foto und fügt drei Kuss-Emojis hinzu.

Somit scheint der 46-Jährige alles gesagt zu haben. Dabei ging Til alles andere als zimperlich mit Olli und Jan Böhmermann (43) um. Im Interview mit Die Zeit fand der 60-Jährige deutliche Worte über die zwei: "Wenn ein Joke mal auf ihre Kosten geht, ziehen sie einen Flunsch und kommen sofort mit einem Anwalt um die Ecke." Daher kämen in Til besondere Gefühle für Olli und Jan hoch: "Die verachte ich, weil sie immer nur auf Kosten von anderen lachen."

Im Vergleich zu Olli nahm Jan das Ganze nicht so locker. Der Satiriker äußerte sich ebenfalls in seiner Instagram-Story zu dem Vorfall und erzählte von einer Begegnung mit dem "Klassentreffen 1.0"-Darsteller. Jan habe ihn in einem Flugzeug gesehen, allerdings soll Til den Moderator nicht bemerkt haben. Dafür hat Jan die perfekte Erklärung: "Ob sechs oder sieben leere 0,2er-Weißweinflaschen auf dem freien Business-Class-Sitz neben Til Schweiger lagen, weiß ich nicht mehr genau."

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Getty Images Jan Böhmermann beim Grimme Preis 2018

