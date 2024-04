Oliver Pocher und Ex verstehen Kritik an Aprilscherz nicht

Zum ersten April erlaubten sich Oliver Pocher (46) und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) einen Scherz, für den viele ihrer Fans kein Verständnis hatten. Nun beziehen der Comedian und das Model Stellung – ihren Fehler scheinen sie allerdings nicht einzusehen. "Schon interessant, wie sich Leute über Sachen aufregen, die sie gar nicht aufregen müssen. Vielleicht bist du ja schwanger", meint Olli in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt". Der Ex von Amira Pocher (31) geht sogar noch einen Schritt weiter und bietet Frauen, die keine Kinder bekommen können, an, sich an seinen zu bedienen – immerhin ist er Vater von fünf Kindern. Von Mitleid für die Personen, die die Themen rund um Schwangerschaft emotional mitnehmen, fehlt bei Olli jede Spur: "Da können wir ja nichts dafür." Auch Sandy kann die Aufregung um den Beitrag nicht verstehen: Sie betont, dass Ollis Hand auf ihrem Bauch ja noch lange nicht bedeute, dass sie schwanger ist.

Olli und Sandy hatten auf Instagram mehrere Bilder gepostet, auf denen der 46-Jährige liebevolle Sandys Bauch hält und ihm sogar einen Kuss gibt. "Osterei erfolgreich versteckt", schrieb der Entertainer dazu. Für ihre Follower ging der Beitrag jedoch zu weit, wie in den Kommentaren deutlich wurde. "Wann lernen wir endlich, dass es nicht lustig ist, eine vermeintliche Schwangerschaft als Aprilscherz zu benutzen?", "So ein ausgelutschter Aprilscherz" oder auch "Immer noch unlustig diese Scherze… Ich werde nie verstehen, was daran lustig ist", wetterten unter anderem einige User.

Olli war allerdings nicht der einzige, der sich am ersten April einen makaberen Scherz erlaubte: Daniela Katzenbergers (37) Bruder Tobias und dessen Frau Silke hatten verkündet, dass sie Nachwuchs erwarten. Einen Tag später löste das Paar seinen Witz auf. "April, April. Erst mal ein liebes Dankeschön an die lieben Herzmenschen unter euch. So viele Nachrichten von Menschen, die sich mit uns freuen würden [und] Sachen schicken wollen. Es hat uns sehr gefreut, dass es so eine große Anteilnahme gab", erklärte Silke auf ihrem Social-Media-Account.

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden im November 2012

Anzeige Anzeige

Instagram / katzenberger_glitzerkrone Tobias und Silke Katzenberger im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Ollis Reaktion? Das geht echt gar nicht! Er sollte ein bisschen mehr Verständnis zeigen! Na ja, es ist eben seine Meinung... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de