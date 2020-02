Der Wendler-Pocher-Schlagabtausch erreicht seinen Höhepunkt! Seit Wochen kann es Oliver Pocher (42) nicht lassen, sich öffentlich mit Parodien über Michael Wendler (47) lustigzumachen. Erst am Samstag meldete sich erstmals auch der Schlagersänger dazu zu Wort und machte dem Komiker eine wahre Kampfansage, sie beide sollten die aktuelle Situation wie Männer klären. Dazu kommt es offenbar nun schneller – und auch wohl ganz anders – als von vielen gedacht: Oli und der Wendler werden ihre Kräfte doch nun tatsächlich in einem TV-Duell messen!

Echt jetzt? Eine Pressemitteilung von RTL bestätigte nun das Unglaubliche: Die Streithähne werden am 1. März um 20.15 Uhr live aufeinandertreffen und in verschiedenen Battles in dem Format namens "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" gegeneinander antreten. Neun Runden wird es geben, bis sich endgültig zeigt, wer der Stärkere und Coolere von beiden ist. Moderiert wird das Fernseh-Highlight von Sportmoderatorin Laura Wontorra (30). Doch Oliver und Michael werden nicht nur in Zweier-Duellen gegeneinander kämpfen. Verstärkung bekommen sie in mehreren Challenges von Amira Pocher und Laura Müller (19) – den Herzdamen der Promi-Männer.

Ein wenig überraschend kommt die Show-Ankündigung für die Fans allerdings schon: Bis zu seinem Video-Statement hatte der Wendler nämlich eisern zu Olis Provokationen geschwiegen, anfangs sogar noch mit einem Anwalt gedroht. Rechtliche Schritte scheinen nun offensichtlich doch gar nicht mehr nötig zu sein. Denkt ihr, die beiden spielen langsam ein abgekartetes Spiel? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher als Michael Wendler verkleidet

Instagram / amira_m.aly Oliver Pocher und seine Frau Amira

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

