Das sagen Emily Blunt und Ryan Goslings Kinder zu ihrem Film

Wie ist es eigentlich, Filmstars als Eltern zu haben? Nun, das wissen vor allem die Kinder von Emily Blunt (41) und Ryan Gosling (43). Emily teilt mit ihrem Ehemann John Krasinski (44) die Töchter Hazel (9) und Violet (7). Ryan und seine Ehefrau Eva Mendes (50) haben ebenfalls zwei Töchter – Esmeralda (9) und Amanda (7). Zurzeit sind die beiden bekannten Schauspieler gemeinsam auf einer Pressetour für ihren Film "The Fall Guy". In der "Today Show" offenbarte Emily eine lustige Anekdote über ihre Töchter. "Es ist der erste Film, für den sich meine Älteste wirklich interessiert, und es hat nichts mit mir zu tun", witzelte die "Oppenheimer"-Darstellerin und fügte hinzu: "Es geht hier nur um Ryan!"

Doch Ryan ist der Meinung, dass es mehr um seine Rolle im Barbie-Film ginge als um ihn. "Ich glaube, es geht einfach um Ken", erklärte der Schauspieler. Doch Emily schien das anders zu sehen. "Sie lieben ihn und ich wurde oft gefragt, wie seine Haare wirklich aussehen – diese Frage habe ich wirklich oft bekommen", witzelte die Schauspielerin. Im Gegensatz zu ihren Kindern scheinen die Töchter des "La La Land"-Darstellers eher desinteressiert an dem Streifen zu sein. "Sie sind nicht daran interessiert, ihn zu sehen, aber sie kennen Emily und nennen sie Mary Poppins", erzählte der zweifache Vater und bezog sich dabei auf Emilys Rolle in "Mary Poppins Rückkehr" aus dem Jahr 2018.

Doch obwohl ihre Kinder weniger Spaß oder Interesse an ihrer Arbeit zeigen, haben die Hollywoodstars umso mehr Freude an ihrem Beruf. Emily schwärmte in einem Interview mit People, wie toll sie die Zusammenarbeit mit Ryan fand. "Er ist auch ein fantastischer Kollege. Es macht so viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Ich mochte es so sehr. Ich war traurig, als es vorbei war", betonte die "Fall Guy"-Darstellerin.

Getty Images Ryan Gosling und Emily Blunt, 2024

Getty Images Emily Blunt und Ryan Gosling bei einer "The Fall Guy"-Premiere in Austin, 2024

