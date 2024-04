Was lief zwischen Stephanie Stumph und Florian Silbereisen?

Die Schauspielerin und TV-Moderatorin Stephanie Stumph (39) steht bereits seit fast 30 Jahren in der Öffentlichkeit. In dieser Zeit wurden der Theaterdarstellerin wiederholt Affären angedichtet. Besonders oft tauchte dabei der Name des Schlagersängers Florian Silbereisen (42) auf. Nun räumt die Tochter von Wolfgang Stumph (78) ein für alle Mal mit den Gerüchten auf und verrät im Gala-Interview: Was lief wirklich mit Florian? Im Gespräch mit dem Magazin zeigt sich die Balletttänzerin von dem hartnäckigen Gerede eher amüsiert. Scherzend antwortet sie: "Also nichts, das ich wüsste." Zwischen ihnen gab es nie eine Romanze, doch der Showmaster sei trotzdem ein toller Mann. "Aber Florian, da hätte ich ja wenigstens mal Geschmack bewiesen, wenn das gestimmt hätte", macht sie humorvoll deutlich.

Auch mit zahlreichen weiteren Promis wurden Stephanie Affären unterstellt. "Es ist auch Kai Pflaume (56) dabei gewesen, es waren auch Männer dabei, die gar nicht auf Frauen stehen", erinnert sich die 39-Jährige im Interview. Die Auswahl ihrer angedichteten Partner sei "kunterbunt" und zusammenhangslos gewesen. Es wären sogar Männer dabei gewesen, die die Fernsehbekanntheit nicht mal kannte. Erleichtert betont die "Riverboat"-Moderatorin: "Aber jetzt ist es vorbei. Jetzt ist bei mir das Ticket abgerissen." Denn heute ist sie glücklich mit einem Chirurgen aus München liiert. Gemeinsam haben sie sogar einen kleinen, einjährigen Sohn.

Stephanie ist nun offenbar aus dem Schneider. Dafür häufen sich jetzt die Spekulationen über eine neue Frau an Florians Seite. Denn seit einigen Wochen vermuten die Fans eine heimliche Romanze zwischen ihm und der Schlagersängerin Beatrice Egli (35). Die beiden veröffentlichten kürzlich sogar das gemeinsame Duett "Das Wissen Nur Wir", in dem sie die Gerüchte ironisch thematisieren. Doch abgesehen von dem Song haben sich beide bisher nicht geäußert. Im Interview mit Brisant erklärte Beatrice lediglich: Ihren Liebesstatus wolle sie konsequent privat halten.

Getty Images Stephanie Stumph im März 2024

Getty Images Beatrice Egli und Florian Silbereisen, Schlagersänger

