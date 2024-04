Scheidung: Wird Prinzessin Tatiana royalen Titel behalten?

Muss Prinzessin Tatiana von Griechenland (43) zukünftig auf ihren Titel verzichten? 2010 hatten sich Prinz Nikolaos von Griechenland (54), der Sohn des verstorbenen griechischen Königs Konstantin II. (✝82), und die ehemalige Eventplanerin das Jawort gegeben. Durch die Hochzeit wurde Tatiana zur Prinzessin von Griechenland. Da sie sich nun aber von ihrem Mann scheiden lässt, stellt sich die Frage, ob sie ihren Titel ablegen muss. Wie Hello! Greece berichtet, soll der griechische Palast gegenüber dem Magazin erklärt haben, dass Tatiana ihren Titel auch nach der Scheidung weitertragen darf.

Das Liebes-Aus des Ex-Paares bestätigte der griechische Palast vor wenigen Tagen auf der offiziellen Website: "Prinz Nikolaos und Prinzessin Tatiana haben nach 14 gemeinsamen Jahren beschlossen, ihre Ehe aufzulösen." Die Entscheidung sei beiden Ehepartnern nicht leicht gefallen. Ihnen sei es wichtig, zu betonen, "wie sehr sie sich gegenseitig schätzen und respektieren und mit welcher Liebe sie all die Jahre miteinander verbunden waren." Trotz ihrer gescheiterten Ehe verkündeten sie auch weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis zueinander zu pflegen: "Sie werden weiterhin in Griechenland leben und arbeiten. Dem Ort, an dem sie sich beide zu Hause fühlen. Die Familie wird dabei immer an ihrer Seite stehen."

Tatiana und Nikolaos hatten sich Anfang der 2000er-Jahre über ihren Bruder kennengelernt. 2009 gaben sie ihre Verlobung bekannt und wagten ein Jahr später den Schritt vor den Traualtar: Sie gaben sich auf der griechischen Insel Spetses das Jawort. Dem Event wohnten einige royale Gäste bei: Unter anderem machten Prinzessin Victoria von Schweden (46), König Felipe von Spanien (56) und König Willem-Alexander der Niederlande (57) dem Brautpaar ihre Aufwartung. Das Ex-Paar hat keine Kinder.

Getty Images Prinzessin Tatiana und Prinz Nikolaos von Griechenland, 2010

Getty Images Prinzessin Tatiana und Prinz Nikolaos bei ihrer Hochzeit 2010

