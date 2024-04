Neuer Look: So sehr hat sich Kevin James optisch verändert

Kevin James (59) hat in den letzten Jahren eine große optische Veränderung hingelegt. Die meisten Fans haben den Schauspieler wahrscheinlich mit seinen braunen Haaren und glattrasiert im Kopf. Von diesem Look hat sich Kevin jedoch mittlerweile verabschiedet. Bereits seit einiger Zeit trägt der Filmstar eine Glatze und Vollbart! Den Look präsentierte er erstmals 2019. Bei seinen Fans scheint der Look sehr gut anzukommen. Unter älteren Instagram-Beiträgen von Kevin sind Kommentare wie "Oh mein Gott, ich liebe deinen neuen Look" oder "Glatze und Vollbart stehen dir" zu lesen.

In den späten 90er-Jahren und frühen 2000ern war Kevin durch seiner Rolle als Doug Heffernan in der Serie King of Queens weltweit berühmt geworden. Nach dem Serien-Aus im Jahre 2007 folgten diverse Rollen in Comedy-Filmen wie "Kindsköpfe", "Der Kaufhaus Cop" oder "Der Zoowärter". Menschen zum Lachen zu bringen, scheint dem 59-Jährigen im Blut zu liegen. Aktuell befindet sich Kevin mit seinem eigenen Stand-up-Comedy-Programm auf großer USA-Tour. Diese wird aktuell noch bis Ende Juni gehen – der TV-Star kündigte jedoch bereits an, dass weitere Termine folgen werden. Ob Kevin demnächst auch mal auf deutschen Boden auftreten wird, bleibt abzuwarten.

Auch privat scheint es für den US-Amerikaner gut zu laufen. Seit 2004 ist Kevin mit der Schauspielerin Steffiana de la Cruz verheiratet. Im Laufe ihrer Ehe wurden die beiden Eltern von vier Kindern – drei Töchtern und einem Sohn. Seine Sprösslinge hält das Paar jedoch überwiegend aus der Öffentlichkeit raus.

Anzeige Anzeige

Instagram / kevinjamesofficial Kevin James, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin James und Steffiana de la Cruz, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Kevins Look? Sehr gut! Die Glatze und der Bart stehen ihm super. Na ja, ich mochte seinen alten Look mehr... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de