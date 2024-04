Naya Riveras (†33) Sohn Josey tritt nun in ihre Fußstapfen!

Er tritt in die Fußstapfen seiner Mama! Naya Rivera (✝33) kam 2020 bei einem tragischen Bootsausflug ums Leben, auf dem ihr Sohn Josey auch dabei war. Mittlerweile ist der Kleine acht Jahre alt und eifert seiner berühmten Mama nach: Wie ET berichtet, wird Josey in einer Theaterproduktion in West Virginia mitwirken. Er soll sogar eine Rolle in dem Musical "Seussical Jr." übernehmen. Das Musiktheaterstück wurde erstmals im Jahr 2000 am Broadway aufgeführt und stammt aus der Feder der Tony-Award-Gewinner Lynn Ahrens und Stephen Flaherty.

Seit dem Tod der Glee-Bekanntheit lebt Josey bei seinem Vater Ryan Dorsey (40). Dieser erzählte schon vor einiger Zeit von den Plänen seines Sohnemanns. "Er möchte seinen eigenen YouTube-Kanal haben. Er möchte Batman-Szenen nachspielen. Er will, dass ich den Joker spiele und er spielt Batman", plauderte der Schauspieler im Gespräch mit E! News aus und fügte hinzu: "Er kann schon Skripte lesen. Ich musste kürzlich eine Szene für ein Vorsprechen üben, die ich zusammen mit einem Kind spiele und er hat mir dabei geholfen."

Naya und Ryan ließen sich rund zwei Jahre vor ihrem Tod scheiden. Dennoch soll es dem 40-Jährigen wichtig sein, dass Josey seine Mama nicht vergisst. "Ihr Haus ist voll mit Bildern von ihm und Naya. Sie sprechen jeden Tag über Naya. Abends sagen sie ihr gute Nacht", berichtete ein Insider im Gespräch mit People. Auch vergangenes Jahr widmete Ryan seiner Ex anlässlich ihres 36. Geburtstages rührend Zeilen auf Instagram. "Je mehr Zeit vergeht, desto einfach wird es, sich diese Bilder anzusehen... Aber ich habe immer noch nicht die Antworten auf die Fragen, die unser süßer Junge von Zeit zu Zeit stellt. Die werde ich wohl nie haben."

Instagram/dorseyryan Ryan Dorsey mit seinem Sohn Josey Hollis Dorsey, 2022

Getty Images Ryan Dorsey und Naya Rivera im Dezember 2015

