Gesichtet: Auf neuen Fotos ist Kim Kardashian wieder blond!

Vor wenigen Tagen strahlte Kim Kardashian (43) noch mit langen dunklen Haaren auf ihren Urlaubsfotos. Nun wird der Realitystar von Fotografen mit einem ganz neuen Look abgelichtet. Denn auf aktuellen Schnappschüssen trägt die The Kardashians-Bekanntheit platinblond gefärbte Haare. Ihre neue Frisur versteckt die Ex-Frau von Kanye West (46) zwar teilweise unter einer lässigen Baseball-Mütze von Balenciaga, doch aus der Cap ragt deutlich ein hellblonder Dutt heraus. Zu ihrer neuen blonden Mähne kombiniert die Unternehmerin gekonnt einen langen Trenchcoat in Hellbraun, der die Haarfarbe besonders zur Geltung bringt. Den Look rundet die Influencerin zusätzlich mit einer silberfarbenen Netztasche und schwarzen High Heels ab.

In der Vergangenheit bewies Kim bereits öfters ihren Mut zur Veränderung. Die 43-Jährige experimentierte bereits mit zahlreichen Frisuren – egal ob kurz, lang, lockig oder glatt. Im Jahr 2022 färbte die American Horror Story-Darstellerin ihre Haare sogar schon einmal platinblond. Über mehrere Monate präsentierte sie den Fans stolz ihren Barbie-Look. In diesem fühlte sich Kim scheinbar besonders wohl. Denn in einem Interview mit Allure machte sie deutlich: "Ich habe eine ganz andere Energie, wenn ich blond bin." Als Blondine fühle sie sich viel selbstbewusster.

Das Selbstbewusstsein kann sie momentan wahrscheinlich gut gebrauchen. Denn niemand Geringeres als die Popikone Taylor Swift (34) veröffentlichte vor wenigen Tagen den Disstrack "thanK you aIMee". In dem Song soll die Sängerin anscheinend scharf gegen Kim schießen. Seither haben es die Swifties auf den Realitystar abgesehen. Täglich erntet sie unter ihren Instagram-Beiträgen zahlreiche negative Kommentare. Seit der Veröffentlichung des Liedes hat die Unternehmerin sogar schon mindestens 75.000 Follower verloren!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Mai 2022

Getty Images Taylor Swift, 2023

