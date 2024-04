Amor? Detlef D! Soost will Ekaterina Leonova verkuppeln!

Detlef D! Soost (53) hat große Pläne! Der Choreograph schwebt derzeit bei Let's Dance mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (37) über das Parkett. Aber auch abseits der Tanzfläche hat sich eine Freundschaft zwischen den beiden Tänzern und Detlefs Frau Kate Hall (40) entwickelt. Deshalb hat sich das Ehepaar etwas überlegt: Sie wollen die Liebe zurück in Ekats Leben bringen. "Sie verdient einfach so viel Glück in ihrem Leben, sie arbeitet so hart und ist so eine liebevolle Frau. Jetzt fehlt nur noch der Traummann an ihrer Seite, den finden wir auch", erklärt Kate gegenüber Bild. Detlef stimmt seiner Liebsten zu und wendet sich an Ekat: "Wir finden schon den Traummann für dich. Ich kenne dich jetzt gut genug, dass ich weiß, was du suchst. Wir haben schon ein paar Kandidaten."

Der Moderator ist sich sicher zu wissen, was seine Freundin von einem Mann erwartet. "Eigentlich will Ekat nur im Jogginganzug auf der Couch sitzen und chillen", witzelt er und fügt hinzu: "Sie ist kein männermordender Vampir, sie ist einfach ein herzlicher und liebevoller Mensch. Da sind wir uns sehr ähnlich, wir haben beide eine harte Schale und einen weichen Kern." Auch die Tänzerin selbst öffnet sich gegenüber der Zeitung und offenbart einen kleinen Blick in ihr Inneres. "Alle denken immer, dass ich so stark, so hart oder ein sexy Vamp bin und jeden Mann um den Finger wickeln kann. Das ist aber alles nur eine optische Täuschung", betont sie.

In der Vergangenheit machte Ekat immer wieder durch ihr Liebesleben auf sich aufmerksam. Bis 2023 war die Beauty noch mit ihrem Partner Hasan Kivran verlobt gewesen. Im selben Jahr tanzte sie mit Timon Krause (29) – auch außerhalb des Parketts soll sich das Tanzpaar näher gekommen sein. Ein Insider erhob nach der vermuteten Trennung dann große Vorwürfe. "Timon hat Ekat nur benutzt für Aufmerksamkeit und Reichweite. Seine Karriere funktionierte nicht wirklich, seine Shows waren nicht ausverkauft", erklärte die Quelle gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

Instagram / katehallofficial Kate Hall, Frau von Detlef D! Soost

Anzeige Anzeige

Instagram / timonkrause Ekaterina Leonova und Timon Krause

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Detlef und Kate sich abseits der Tanzfläche für Ekats persönliches Glück engagieren? Ich finde das sehr liebevoll und einfallsreich! Na ja, ich finde das schon ein wenig unpassend... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de