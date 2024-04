Ist Kim Komnenić nach "Die Bachelors"-Teilnahme noch Single?

Wie sieht es in ihrem Liebesleben aus? Kim Komnenić suchte bei Die Bachelors die große Liebe und kam bei Sebastian Klaus (36) auch ziemlich weit – letztendlich entschied sich der Hamburger aber für eine andere Dame. Ist die 30-Jährige seitdem in einer Beziehung? "Aktuell bin ich Single und alles wird kommen, wie es kommen soll", betont Kim jetzt in ihrer Instagram-Story. Ihre Follower bräuchten auch gar nicht so oft nachfragen: "Wenn da irgendwann mal ein fester Mann an meiner Seite ist, [...] dann werdet ihr den bestimmt auch zu Gesicht bekommen", erklärt sie.

Platz in ihrem Leben für einen Mann wäre auf jeden Fall. Denn als ein Fan fragt, ob eine Beziehung mit ihrem Lifestyle nicht schwierig werden könnte, stellt die Potsdamerin klar: "Wieso sollte man meinen Lifestyle nicht akzeptieren? [...] Ja, ich bin eine sehr kommunikative und selbstbewusste Frau, die ihre Ziele verfolgt und wegen der Arbeit auch mal öfter unterwegs ist." Dennoch wünsche sich Kim einen Mann, mit dem sie diese Leidenschaften teilen kann und gemeinsam mit ihm wachsen kann.

Auch wenn Kim nach "Die Bachelors" nicht die letzte Rose von Sebastian bekommen hat, blieben die beiden danach gut aufeinander zu sprechen. Sie trafen sich sogar noch mal! Romantische Gefühle kamen aber nicht auf. "Also, wir haben uns ein einziges Mal getroffen im Januar. Da ist nichts passiert. Also wirklich nichts", gab Sebastian kürzlich im Promiflash-Interview zu.

RTL / Pervin Inan-Serttas Kim Komnenić, Kandidatin bei "Die Bachelors"

Die Bachelors, RTL Sebastian und Kim bei "Die Bachelors"

