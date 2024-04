"Schnauze polieren": Fame-Fighting-Giuliano hasst Franco!

Franco Klepac und Giuliano Lorenzo Hediger werden sich im Mai bei Fame Fighting Challenger im Ring gegenüberstehen! Aber was ist eigentlich zwischen den diesjährigen Love Fool-Kandidaten eigentlich vorgefallen? In der Reality-TV-Show konnten sich die beiden Männer schon von Anfang an nicht gut leiden. Als Franco dann unwissentlich mit Giulianos Freundin Ariel herummachte und sie mitmachte, um sich nicht als Vergebene in der Show zu enttarnen, hatte der Schweizer wohl vollends die Schnauze voll. Denn daraufhin scheint sich der Beef zwischen den Realitystars verselbstständigt zu haben. "Da gab es so ein paar Sachen, die er gesagt hat. Auseinandersetzungen, private Sachen, Whatsapp-Gruppen-Geschichten", erklärt Franco gegenüber Bild.

Dass Giuliano nicht sonderlich viel Sympathie für seinen Boxgegner übrig hat, ist nun kein Geheimnis mehr. Der frisch gebackene Papa einer Tochter hat neben dem innigen Küssen zwischen Franco und Ariel eine weitere Kampfmotivation: "Weil er so ekelhaft zu Frauen ist. Er hat einfach keinen Respekt vor Frauen." Franco scheint sich warm anziehen zu müssen, denn Giuliano macht ihm eine ziemlich heftige Ansage: "Ich werde deine ekelhafte Schnauze so lange polieren, bis du den Boden küsst und dafür werde ich nicht lange brauchen."

Auch für Franco ist klar: Giulianos Sticheleien soll ein für alle Mal ein Ende gesetzt werden. "Er denkt einfach, dass er Sachen sagen kann und das ändern wir jetzt, weil wir jetzt beide bald in einem Ring stehen und dann kann er nicht mehr weglaufen", betont er gegenüber dem Blatt. Dann richtet der Reality-TV-Kandidat seine Kampfansage direkt an seinen Gegner: "Es gab zwei Sachen, die du falsch gemacht hast. Erstens, deine Frau mit in die Show zu nehmen und sie zu verkaufen. Und der zweite Fehler ist, dass du den Vertrag unterschrieben hast, mit mir in den Ring zu gehen."

