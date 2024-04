So funktioniert Oliver Pochers neue Show "Dinge gibt's...!"

Oliver Pocher (46) kehrt zurück ins Fernsehen. Mit "Dinge gibt's...!" moderiert er auf RTLZWEI eine neue Spielshow. Aber worum geht es dabei? Wie das Presseportal nun berichtet, werden drei Promi-Teams gegeneinander antreten. Mit dabei sind in den ersten Sendungen am 9. Mai und am 16. Mai unter anderem die Realitystars Calvin Kleinen (32), Fabio Knez und No Angels-Star Lucy Diakovska (48) sowie die Moderatoren Sonya Kraus (50) und Guido Cantz (52) zusammen mit Promi-Hellseherin Lilo von Kiesenwetter. Die Stars müssen unter Ollis Anleitung ihr Können im Schätzen unter Beweis stellen. Ihnen werden schräge Fragen wie "Wie viel wurde bei einer Auktion für Justin Biebers (30) Milchglas bezahlt?" gestellt, bei denen sie dann die Preise schätzen müssen.

Das ist aber nicht Ollis einzige Show. Er übernahm außerdem das neue Format "Ein Haus voller Geld – Such dich reich!". Die Sendung startete bereits vor einigen Wochen und reizte mit einem Geldgewinn von 100.000 Euro. Das Spielprinzip ist einfach: In einem Haus durften sogenannte Versteckexperten das Geld in 100-Euro-Scheinen unauffällig platzieren. Eine Familie aus Mama, Papa und Kindern hat dann 30 Minuten Zeit, um so viele Scheine wie möglich zu finden. In den einzelnen Räumen wurden zusätzlich Hindernisse wie hunderte Luftballons platziert, um es den Kandidaten nicht allzu leicht zu machen. Die Show erfreute sich bereits großer Beliebtheit und die Kritiken fielen durchaus positiv aus.

Mit TV-Shows kennt Olli sich zumindest bestens aus. Seinen Durchbruch hatte der Komiker in den 90ern dank eines Auftritts bei TV total. Von 2009 bis 2011 moderierte er seine eigene Sendung "Die Oliver Pocher Show", aber auch vorher hatte er schon durch einige Sendung geführt. Außerdem leitete er die Spielshow "5 gegen Jauch". In den vergangenen Monaten machte Olli allerdings eher mit seinen privaten Problemen auf sich aufmerksam: Nach der Trennung von seiner Frau Amira (31) sorgte ein regelrechter Rosenkrieg für jede Menge Schlagzeilen. Auch die angebliche Affäre mit Cora Schumacher (47) schlug hohe Wellen.

Calvin Kleinen, Reality-TV-Star

Oliver und Amira Pocher

