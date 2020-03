Michelle Grace schlägt ein riesiger Shitstorm entgegen! Die US-Amerikanerin ist eigentlich eine angesagte YouTuberin, die sich in den vergangenen Monaten über steigende Followerzahlen freuen konnte. Besonders beliebt sind ihre Make-up-Tutorials. Doch Michelle ist nicht nur Webstar, sondern auch Mutter einer Tochter. Die Zweijährige tobt regelmäßig ausgelassen in den Videos ihrer Mama herum. Doch in ihrem neuesten Clip platzte Michelle nun der Kragen. Der Grund: Ihre Tochter hatte kurz zuvor zwei ihrer Make-up-Paletten kaputt gemacht!

Michelle veröffentlichte ein Video auf YouTube mit dem Titel "Mein Kleinkind hat meine 'JSC Alien'-Palette ruiniert. Jetzt bin ich traurig". Dass sie jedoch nicht nur traurig, sondern vor allem wütend ist, wird beim Abspielen des Clips sofort klar. "Meine Hand tut weh, weil ich sie gerade windelweich geprügelt habe", offenbarte sie, während ihre Tochter im Hintergrund weint. Schon mehrfach habe die 22-Jährige ihr gesagt, dass sie ihr Make-up nicht anzufassen habe. Besonders verärgert sei Michelle, weil ihre beschädigte Lieblingspalette ausverkauft sei.

Dass die Netzbekanntheit mit diesem Video nicht nur Zustimmung finden würde, schien ihr bereits im Voraus bewusst gewesen zu sein. "Ich weiß, dass viele Eltern vielleicht nicht mit mir übereinstimmen, aber normalerweise versohle ich mein Kind nicht, es sei denn, ich muss es wirklich tun, und normalerweise ist es nur ein Klaps. Und es tut kaum weh. Sie weint etwa fünf Sekunden lang", erklärte Michelle und hatte mit diesen Worten den Hass der User nur noch mehr auf ihrer Seite. In den Kommentaren drohten die Nutzer damit, das Jugendamt einzuschalten. Michelles Reaktion? Sie löschte nicht nur sämtliche Videos ihres YouTube-Kanals, sondern auch alle Bilder auf Instagram. Durch Reposts von US-Influencern wie Paris Mars und Sanders Kennedy ging ihr Clip aber trotzdem viral.

YouTube / Lauren Edson Michelle Grace, Februar 2020

Instagram / heyparis YouTuberin HeyParis

Instagram / SandersKennedy_ Sanders Kennedy in New York

