Der Coronavirus breitet sich laut Medienberichten immer weiter aus. Auch Personen des öffentlichen Lebens sind vor der Lungenerkrankung Covid-19 nicht gefeit und ergreifen verschiedene Maßnahmen, um sich vor einer Ansteckung zu schützen. Zum Beispiel sagte Avril Lavigne (35) ihre geplante Asien-Tour ab und die Dreharbeiten des neuen Mission: Impossible-Teils mit Tom Cruise (57) wurden unterbrochen. Die schwedischen Royals sind ebenfalls in Sorge und haben ihr jährliches Repräsentationsdinner vorerst abgesagt.

Es ist ein wichtiges Ereignis für Carl Gustaf (73), Prinzessin Victoria (42), Prinz Daniel (46) und den Rest der Königsfamilie. In diesem Jahr sollte die Veranstaltung am 4. März stattfinden. Auf der offiziellen Website des schwedischen Hofes heißt es nun: "In Erwartung der weiteren Entwicklung der Ereignisse haben sich Ihre Majestäten als Gastgeber entschieden, das offizielle Abendessen, das für Mittwoch, den 4. März, im Königlichen Palast geplant war, aus Rücksicht auf die eingeladenen Gäste zu verschieben." Der Grund für diese Entscheidung sei, dass in den vergangenen Tagen immer mehr Coronavirus-Fälle in Schweden entdeckt worden seien.

Dabei handele es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Außerdem wird in der Stellungnahme erklärt: "Die Gesundheitsbehörde schätzt, dass das Risiko, Fälle von Covid-19 in Schweden aufzudecken hoch, das Risiko einer allgemeinen Verbreitung im Land jedoch gering sei." Ein Ersatztermin für das Dinner ist noch nicht bekannt gegeben worden.

