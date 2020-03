Hollywood hat einen weiteren seiner großen Sterne verloren: Stuart Whitman ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Der Schauspieler zählte zu einem der größten Film-Stars in den 60er- bis 80er-Jahren. Mit seiner Darbietung im Film "Gebrandmarkt" wurde er 1962 sogar für den Oscar nominiert! Der Westernfilm-Held wurde zudem für zahlreiche erfolgreiche Kassenschlager und seine Werke, die mehr als 180 Film- und Fernsehproduktionen umfassen, mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame ausgezeichnet. Familie und Freunde nehmen nun Abschied von dem Ausnahmetalent.

Wie TMZ von der Familie des Verstorbenen erfahren hat, verstarb Stuart am Montag im Kreise seiner Liebsten in seinem Zuhause in Montecito in Kalifornien. Hinter dem 92-Jährigen lag eine lange Leidensgeschichte. Bei ihm wurde vor einiger Zeit Hautkrebs diagnostiziert, wenig später streute der Krebs in seinen Blutkreislauf. Seine Liebsten standen ihm in den letzten Stunden zur Seite. Sein Sohn Justin wendete sich mit bewegenden Abschiedsworten an das Magazin – sein Vater würde für ihn und viele andere unvergessen bleiben: "Wir waren so stolz auf ihn wegen seiner tollen Rollen im TV und Film und dass er für einen Oscar nominiert war. Aber was uns für immer im Gedächtnis bleiben wird, ist seine überschwängliche Liebe für seine Familie und Freunde."

Zu Lebzeiten war Whitman dreimal verheiratet. Mit seiner dritten Ehefrau war er seit 1993 glücklich. Seine insgesamt vier Kinder stammen allerdings aus seinen früheren Beziehungen.

Getty Images Stuart Whitmann 1961

Getty Images Stuart Whitman, Schauspieler

Getty Images Stuart Whitman, Schauspieler



