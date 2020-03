Loiza Lamers (25) hat noch eine zweite Chance bei Let's Dance bekommen! In der vergangenen Woche wurde das Model rausgewählt – schon in Folge vier hieß es deshalb Abschied nehmen. Der war aber nicht von Dauer: Weil John Kelly (53) kürzlich endgültig das Handtuch geworfen hatte, durfte die gebürtige Niederländerin für den Musiker nachrücken. Zusammen mit dem Profi Andrzej Cibis (32) legte sie heute einen Charleston zu "Cotton Eye Joe" aufs Parkett: Die Juroren zeigten sich daraufhin total begeistert!

Was für eine Rückkehr! Die Jury, bestehend aus Jorge Gonzalez (52), Motsi Mabuse (38) und Joachim Llambi (55) überschlug sich mit Lobeshymnen an Loiza! "Du bist bis zum Ende in der Rolle geblieben. Das war Spaß, Feuer, mega! Dein bester Tanz!", legte der gebürtige Kubaner gleich mal vor. Auch Motsi fand, dass die 25-Jährige sehr viel gelöster wirkte, als noch in der vergangenen Show. Schließlich sorgte Llambi jedoch für den größten Bewertungsknaller: "Du bist unverdient rausgeflogen, jetzt bist du wohlverdient wieder drin. So machst du bitte weiter!", resümierte er ihre Performance.

Klar, dass es nach so einer Einschätzung viele Punkte regnete: Insgesamt 24 Zähler heimsten sie und Andrzej ein, die bisherige Bestleistung in der aktuellen "Let's Dance"-Ausgabe. Die Nachrückerin selbst musste zudem keine Sekunde überlegen, als sie gefragt wurde, ob sie wieder antreten will: "Ich war so traurig am Anfang. Dann kam der Anruf und ich dann so: 'Aber natürlich, ich komme zurück!'", erinnerte sich die Laufstegschönheit nach ihrem Super-Charleston.

Instagram / loizalamers Model Loiza Lamers

Christoph Hardt / Future Image Joachim Llambi, "Let's Dance"-Juror

TVNOW / Stefan Gregorowius Andrzej Cibis und Loiza Lamers nach ihrem "Let's Dance"-Rauswurf



