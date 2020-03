Neue Chance für Loiza Lamers (25) und Andrzej Cibis (32)! Das holländische Model und der Profitänzer waren am vergangenen Freitag bei Let's Dance ausgeschieden. Die Kombination aus den Anrufen der Zuschauer und der Wertung der Jury um Motsi Mabuse (38) hatte am Ende nicht für das dynamische Duo gereicht. Jetzt erhalten die beiden allerdings eine neue Möglichkeit, sich in der Tanzsendung zu beweisen – leider aus einem traurigen Grund: John Kelly kehrt "Let's Dance" mehr oder weniger freiwillig den Rücken!

Schon in der vierten Show hatte der Musiker gefehlt. Der Grund war ein Krankheitsfall in seiner Familie. Genau dieser Umstand ist es nun auch, der das Mitglied der Kelly Family dazu brachte, die Teilnahme an dem Format zu beenden, wie RTL soeben öffentlich machte. Auch die derzeit schwierigen Verhältnisse in Johns (53) spanischem Heimatort führten zu dem Entschluss.

Für Loiza und Andrzej geht die Reise nun deshalb bei "Let's Dance" weiter. "Wir werden dabei sein, wir sind zurück", richtet sich die Schönheit per Videobotschaft im Freudentaumel an ihre Fans.

TVNOW / Stefan Gregorowius John Kelly und Regina Luca bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius John Kelly, Kandidat bei "Let's Dance" 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Loiza Lamers und Andrzej Cibis bei der vierten "Let's Dance"-Show



