Große Trauer in der US-amerikanischen Sportwelt! Jeff Grosso (✝51) war ein erfolgreicher Skateboarder und in diesem Bereich einer der bekanntesten Stars der 80er Jahre. Auch mit seiner YouTube-Show "Loveletters To Skateboarding" oder als Werbegesicht der Marke Vans machte er sich einen Namen. Vor allem aber begeisterte er über Jahrzehnte zahlreiche Fans mit seinen sportlichen Leistungen. Am Dienstag ist Jeff im Alter von 51 Jahren verstorben.

Das teilte der Herausgeber des Skateboard-Magazins Thrasher, Michael Burnett, mit: "Heute haben wir die schreckliche Aufgabe, unserem geliebten Vertikalisten, Kommentator und Freund unseres Magazins, Jeff Grosso, auf schmerzhafte Weise Lebewohl zu sagen." Der Sportler ist am 31. März 2020 im Hoag Krankenhaus im kalifornischen Newport Beach verstorben. Laut TMZ sei die Todesursache noch nicht bekannt. Jeff hinterlässt seinen achtjährigen Sohn Oliver.

Auch Skate-Legende Tony Hawk (51) zollt dem Verstorbenen Tribut: "Die Welt des Skateboards hatte Glück, einen solchen Botschafter in ihrer Geschichte haben zu dürfen." Außerdem sei Jeff ein großartiger Vater gewesen. "Worte können nicht beschreiben, wie sehr wir dich vermissen werden", verabschiedet Tony sich von seinem Kollegen.

Instagram / grossosucks Skate-Legende Jeff Grosso, März 2019

Instagram / grossosucks Skate-Legende Jeff Grosso, November 2018

Getty Images Tony Hawk, Los Angeles 2012



