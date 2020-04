Melanie Müller (31) zeigt ihre Kids aus einem guten Grund! Influencer, wie Sarah (28) und Dominic Harrison (28), stehen aktuell heftig in der Kritik, da sie ihre Kinder schon von klein auf in der Öffentlichkeit präsentieren. Auch Ballermannsängerin Melanie teilt oft Schnappschüsse aus ihrem Familienalltag mit Tochter Mia Rose (2) und Söhnchen Matty auf Social Media. Sie steht aber weiterhin hinter ihrem Entschluss, ihre Kinder zu zeigen.

In der Talkshow Marco Schreyl Live sprach die 31-Jährige jetzt über die oft heftigen Anfeindungen, die sie im Netz bekommt. Diese würden sich immer wieder auch gegen ihre beiden Kinder richten. Trotzdem teilt Melanie weiterhin Familienbilder. "Ich habe mich entschieden, meine Kinder in die Öffentlichkeit zu nehmen, weil ich natürlich eine öffentliche Person bin. Meine Kleine ist zweieinhalb Jahre, die fragt mich natürlich auch mal, 'Mama was machst du denn da', wenn ich irgendwas poste oder irgendwie Werbung mache. Also nehme ich sie dazu", verteidigte sie sich.

Die fiesen Kommentare, die die ehemalige Bachelor-Kandidatin immer wieder über ihre Kinder lesen muss, würden ihr selbstverständlich nahe gehen. "Es verletzt natürlich. Ich finde es eine Frechheit, was da abgeht", erzählte sie.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und Mike Blümer mit ihren Kindern Mia Rose und Matty

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Mann Mike und ihren Kindern Mia Rose und Matty

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit Tochter Mia

