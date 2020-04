Melanie Müller (31) leidet unter Netz-Hate! Die Ballermann-Sängerin hält ihre Instagram-Follower regelmäßig über ihr Leben auf dem Laufenden, postet oft auch niedliche Schnappschüsse aus ihrem Familienalltag mit ihrem Mann Mike Blümer, Töchterchen Mia Rose (2) und Baby Matty. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin bekommt unter ihren Bildern auch viele Hasskommentare, die häufig gegen ihre Kinder gerichtet sind. Nun verrät Melanie, wie sehr sie solche virtuellen Angriffe verletzen.

In der Talkshow Marco Schreyl Live wurde die 31-Jährige jetzt mit einigen der fiesesten Nachrichten konfrontiert. "Mia-Rose und Matty sind die hässlichsten Kinder auf Instagram", lautet zum Beispiel ein Kommentar. Für Melanie ist so etwas nur schwer zu ertragen: "Es verletzt natürlich. Ich finde es eine Frechheit, was da abgeht." Solche Anfeindungen sind mittlerweile für die Blondine offenbar keine Seltenheit mehr. "Was ich schon erlebt habe. Die, die mich im Internet beleidigen, fragen auf Mallorca nach Autogrammen. Das sind so Sachen, die kann ich gar nicht begreifen", erzählt sie.

Melanie hat aber ihren eigenen Weg gefunden, mit den Hatern umzugehen: "Meinen Mann kränkt das sehr, ich bin sieben Jahre in der Branche. Ich sage einfach: 'Die Kommentare derjenigen, die mich nicht kennen, schiebe ich gedanklich weg.' Ich könnte sonst nachts nicht schlafen."

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und Mike Blümer mit ihren Kindern Mia Rose und Matty

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Mann Mike und ihren Kindern Mia Rose und Matty

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller kuschelt mit ihren Kindern Mia Rose und Matty



