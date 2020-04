Die Rap-Szene trauert um einen ihrer Stars! Mit Produktionen wie "Holla Black" und "Afro Sumurai" machte sich Black The Ripper einen Namen im Musikgeschäft. Zuletzt machte der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Dean West heißt, aber nicht nur durch seine Tracks, sondern vor allem mit seinem Engagement im Kampf um die Legalisierung von Marihuana auf sich aufmerksam. Jetzt erschüttert seine Fans aber eine traurige Nachricht: Mit erst 32 Jahren ist der Sänger verstorben.

Verschiedene, britische Medien – unter anderem The Mirror – berichteten, dass Black The Ripper überraschend gestorben ist. Auch wenn nähere Umstände zu seinem Tod bisher noch nicht bekannt sind, verabschieden sich zahlreiche Prominente im Netz bereits von der Rap-Bekanntheit. "RIP, Black The Ripper", twitterte beispielsweise Produzent DJ Pioneer und auch Schauspieler Michael Dapaah drückte auf der Plattform seine Trauer aus: "Wirklich traurige Nachrichten. Ruhe in Frieden, Black The Ripper. Mein Beileid an seine Familie und seine Liebsten."

Auch auf seinem Social-Media-Profil sorgte der Rapper zu Lebzeiten vor allem mit seinem provokanten Umgang rund um Cannabis für Aufregung. Auf zahlreichen Bilder posierte er mit der Hanfpflanze oder filmte sich beim Rauchen. Black The Ripper gründete sogar eine eigene Firma, die Merchandise-Produkte rund um das Rauschmittel verkauft. Jetzt nutzen seine Follower den Internet-Auftritt, um sich von ihrem Idol zu verabschieden.

