Diese Geschäftsidee sorgt für Wirbel! Wie viele andere Künstler haben auch die Ballermann-Stars aufgrund der aktuellen Situation so gut wie kein Einkommen momentan – schließlich können sie keine Konzerte geben. Abhilfe soll nun ein Onlineportal schaffen: Dort bieten einige Musiker wie Mickie Krause (49), Mia Julia (33) oder Tim Toupet (48) an, persönliche Grußvideobotschaften an Fans zu verschicken. Ihre Anhänger sollen allerdings dafür zahlen: Die Preise reichen von 30 Euro bis hin zu 150 Euro. Ein paar Ballermann-Kollegen ärgerten sich aber über die Verkaufsaktion. Besonders Lorenz Büffel übte heftige Kritik. Jetzt macht auch Melanie Müller (31) ihren Standpunkt klar.

Promiflash hat bei der Schlagersängerin nachgefragt, wie sie dazu steht. "Ich bin geteilter Meinung", stellte Melli klar. "Auf der einen Seite, wenn das so weitergeht, muss ich auch irgendwie mein Geld verdienen.[...] Auch ich muss meine Miete bezahlen und meinen Kühlschrank füllen." Und auf der anderen Seite? "Aber es ist eine ungünstige Situation, so etwas ins Leben zu rufen", betonte die 31-Jährige. "Da hätte man noch ein paar Wochen warten müssen, weil die Leute ja alle finanziell zu kämpfen und zu knabbern haben."

Melli gehört bisher nicht zu denjenigen, die für Botschaften an ihre Fans Geld nehmen. Wird sich das demnächst ändern? "Ich gehe stark davon aus, dass ich das in den nächsten zehn Jahren definitiv nicht mache", betonte sie. "Ich habe die Idee schon vor drei Jahren gehört und gesagt, dass ich nicht weiß, ob es das wirklich braucht. Ich würde dafür nie Geld nehmen."

ActionPress Mia Julia Brückner im Bierkönig 2018

Wehnert, Matthias Melanie Müller bei der Ü30-Après-Ski-Party in der Görlitzer Kulturbrauerei, Februar 2020

Wehnert, Matthias Melanie Müller bei einem Event in Görlitz, Februar 2020



