Große Trauer um Hermann Schreiber: Der deutsche Journalist, Autor und Moderator ist tot – er wurde 90 Jahre alt. Am bekanntesten dürfte der gebürtige Ludwigshafener für seine Arbeit als Moderator gewesen sein: Zwischen 1979 und 1993 führte er regelmäßig durch das Format "NDR Talk Show". Parallel zu seiner TV-Karriere war er bis 1992 Chefredakteur der Zeitschrift "Geo". Nun müssen Zuschauer und Leser Abschied von dem Journalisten nehmen.

Den Tod des 90-Jährigen bestätigte ein Sprecher des Hamburger Verlagshauses Gruner + Jahr am Dienstag unter Berufung auf die Angehörigen. Er sei in der Nacht zu Ostersonntag gestorben. Julia Jäkel, Verlagschefin von Gruner-Jahr, teilte in einem Statement mit: "Hermann Schreiber gehört zu den großen Journalisten der Bundesrepublik." Klug, feingeistig, abwägend und humorvoll habe er das Magazin "Geo" in den 80er-Jahren in Hamburg entscheidend mitgeprägt. Gruner + Jahr verneige sich in Respekt vor ihm.

Als Autor veröffentlichte Schreiber außerdem mehrere Bücher, in denen er über politische und gesellschaftliche Themen schrieb, sowie Biographien über Politiker wie Willy Brandt. Für seine Arbeit als Journalist wurde Schreiber 1966 mit dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet. Außerdem war Schreiber auch Schauspieler. 2006 und 2009 war er in zwei Spielfilmen von Oliver Storz zu sehen: "Drei Schwestern made in Germany" und "Die Frau, die im Wald verschwand".

ActionPress Hermann Schreiber, Moderator

