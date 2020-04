Von 10 möglichen Sternen 9,3 auf der bekannten Filmrankingseite IMDb? So eine fantastische Bewertung hat kaum ein anderer Film erhalten. Über zwei Millionen Zuschauerwertungen auf der Filmdatenbank haben allerdings dazu beigetragen, dass "Die Verurteilten" seit Jahren den ersten Platz innehat. Bedeutet diese Einstufung, dass es sich bei dem Drama tatsächlich um den besten Film aller Zeiten handelt? Diese Umstände haben dem Gefängnisfilm zu seinem Muss-man-gesehen-haben-Status verholfen!

Der Klassiker von 1994 erzählt die Geschichte des zu lebenslanger Haft verurteilten Andy Dufresne, gespielt von Tim Robbins (61), und dessen Freundschaft zum Mitinsassen Ellis Boyd "Red" Redding aka Morgan Freeman (82). Wie die Branchenwebseite Filmstarts vermutet, hängt die Top-Platzierung von "Die Verurteilten" mit dem Erscheinungsdatum zusammen. Die ansteigende Popularität der Filmdatenbank in den 1990ern kam dem Blockbuster zugute, da er dadurch enorm viele Bewertungen erhielt, die ihn an die Spitze katapultierte. Mit dieser Topwertung erhielt der Kultfilm so eine exponierte Stellung, dass jeder Besucher der Webseite auf den Film stößt und ihn nachbewertet. Es entsteht so ein kontinuierlicher Strom an neuen Bewertungen, der ein Verdrängen vom ersten Rang beinahe unmöglich macht.

Auf den Plätzen hinter dem oscarnominierten Drama finden sich Meisterwerke wie "Der Pate", "Schindlers Liste" oder "Pulp Fiction". Auch zwei Teile des Fantasy-Epos Der Herr der Ringe schafften es in die Top Ten des IMDb-Rankings. Dabei übertrumpfte "Die Rückkehr des Königs" den ersten Teil der Saga.

Getty Images Morgan Freeman, Frank Darabont und Tim Robbins bei der Jubiläumsfeier von "Die Verurteilten" 2014

ActionPress Morgan Freeman und Tim Robbins in "Die Verurteilten"

United Archives GmbH/ Action Press "Herr der Ringe – die Gefährten"-Filmplakat



