"Schni-schna-schnappi", und schon ist der Ohrwurm wieder da! An Schnappi führte 2004 kein Weg vorbei. Geträllert wurde das Lied von Joy Gruttmann (24), die damit ihren ersten Nummer-1-Hit landete. Im zarten Alter von neun Jahren tingelte Joy durch fast vergessene TV-Shows wie "Top of the Pops" oder The Dome. Heute ist sie keine Sängerin mehr, stattdessen schlug die 24-Jährige einen komplett anderen Berufsweg ein.

Aktuell studiert Joy laut ihrem Social-Media-Profil Innenarchitektur an der "Peter Behrens School of Arts" in Düsseldorf. Damit erfülle sich die hübsche Brünette einen Herzenswunsch: "Architektur und Innenarchitektur, das war immer mein Traum. Mein Opa war schon Maurer", verriet Joy gegenüber Express. Nach ihrem Abitur hätte sie zunächst eine dreijährige Ausbildung zur Tischlerin absolviert und parallel dazu in einer Ladenbaufirma in Bottrop gearbeitet. Dort habe Joy gebeizt, lackiert und geölt: "Ich habe alles gemacht, wenn es um Oberflächen ging. Ich habe da für mich eine Nische gefunden." Diese handwerklichen Tätigkeiten würden der gebürtigen Gelsenkirchenerin einfach liegen. Trotzdem denke sie manchmal an die schönen Momente ihrer Gesangskarriere zurück.

Dass Joy so positiv über ihre Schnappi-Erinnerungen spricht, war nicht immer so. "Nach dem Hit konnte ich mich nur schwer in der Schule integrieren. Ich wurde immer gehänselt, und im Internet wurde ich bloßgestellt", enthüllte sie gegenüber Bild.

Instagram / essence_of_joy Joy Gruttmann im Dezember 2013

Instagram / essence_of_joy Joy Gruttmann vor der Hochschule Düsseldorf

Sean Gallup/Getty Images Schnappi und Joy Gruttmann auf dem ECHO 2005



