Macht Mademoiselle Nicolette hier eine neue Liebe offiziell? Die Bloggerin ist dafür bekannt, kein Problem mit offenen Gesprächen über intime Dinge zu haben. Als Sex-Expertin ist die Beauty mittlerweile sogar auf großer Deutschland-Tour. Ein Geheimnis hat die Influencerin ganz offenbar aber doch: Auf einem neuen Foto posiert sie mit einem unbekannten Mann. Gehört die Hand auf Nicolettes Schulter etwa zu ihrem neuen Freund?

Auf ihrem Instagram-Profil hat die Influencerin ein verdächtiges Bild geteilt, dass ihren Fans Anlass zu wilden Spekulationen gibt. Auf der Schulter der Dunkelhaarigen liegt die Hand eines Mannes, die sie liebevoll mit ihrer eigenen Hand umschließt. Den Post selbst lässt Nicolette zwar unkommentiert, in ihrer Story gibt sie dann aber doch ein kleines Detail preis. "Es gibt einen Grund, sich für mich zu freuen. Weil ich sehr, sehr, sehr glücklich bin und er auch!", meint sie. Um wen es sich bei ihrem vermeintlichen Partner handelt, verrät sie allerdings nicht.

Während sie das Geheimnis um den Unbekannten vorerst nicht lüftet, plauderte die Netz-Bekanntheit eine andere Sache in der Vergangenheit aber ziemlich ungeniert aus. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie letztes Jahr, in welchem Umfang sie finanziell in ihren Körper investiert hat: Ganze 90.000 Euro – und damit soll noch nicht Schluss sein.

