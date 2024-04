Wegen Trauer um Mutter: Bethenny Frankel pausiert Podcast

Bethenny Frankel (53) durchlebt derzeit eine schwere Zeit. Am vergangenen Sonntag teilte sie die traurige Nachricht, dass ihre Mutter Bernadette Birk verstorben ist. Um richtig trauern zu können, pausiert der "Real Housewives of New York City"-Star nun seinen Podcast "Just B Divorced", wie sie in ihrer Instagram-Story verkündet. "Ich habe mich entschlossen, meinen Scheidungspodcast vorübergehend zu entfernen, da ich eine überwältigende Resonanz und einen Ansturm von Nachrichten erhalten habe, die mit dem größten Verlust in meinem Leben zusammenfielen", schreibt Bethenny. Es sei unmöglich für sie, "zu trauern und gleichzeitig diese beiden traumatischen Ereignisse zu verarbeiten." Ob sie ihre anderen Podcasts "Just B with Bethenny Frankel" und "Rants with Bethenny Frankel" ebenfalls vorerst beendet, ist derzeit nicht bekannt.

Mit der "überwältigenden Resonanz" scheint Bethenny auf eine ihrer mittlerweile gelöschten Episoden von "Just B Divorced" anzuspielen. In dieser sprach sie darüber, "erleichtert" gewesen zu sein, als sie eine Fehlgeburt mit ihrem Ex-Mann Jason Hoppy erlitt und sie sich vor ihrem Beziehungsende 2012 dazu "zwingen" musste, Sex mit ihm zu haben. "Auf eine konstruktive Art und Weise sagte ich: 'Ich bin irgendwie erleichtert, denn ich glaube nicht, dass dies eine gesunde oder positive Beziehung ist'", erklärte die Autorin. Es sei für sie der erste Schritt zu einer Erkenntnis gewesen.

Den Tod ihrer Mutter verkündete Bethenny in einem Beitrag im Netz. "Meine Mutter ist an Lungenkrebs gestorben. Sie war kompliziert, hatte Schmerzen, war isoliert und hatte Dämonen", begann sie. Die 53-Jährige widmete Bernadette ein paar schöne Worte, dennoch machte sie auch die Probleme deutlich, die sie mit ihr hatte: "Sie war brillant, witzig, kultiviert und weise – und litt dennoch ein Leben lang an einer Essstörung, Alkoholismus, Missbrauch, Rauchen und Selbstzerstörung. Obwohl sie nicht in der Lage war, eine Mutter zu sein, liebte sie mich, und ich habe wunderschöne Erinnerungen an sie."

Anzeige Anzeige

Jason Hoppy und Bethenny Frankel mit Tochter Bryn in New York 2012

Anzeige Anzeige

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel mit ihrer Mutter Bernadette

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Bethenny ihren Podcast vorerst pausiert? Verständlich, aber schade! Ich habe ihn mir gerne angehört. Ihr Podcast hat mich nicht interessiert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de