Schlimmer als Dschungel? Spinnen machen Leyla Lahouar Angst

Leyla Lahouar (27) konnte ihre Ängste im Dschungelcamp nicht besiegen. Im Januar wagte sich die Reality-TV-Bekanntheit in den australischen Urwald. Dort brach sie wegen ihrer Ängste das ein oder andere Spiel ab, in dem sie mit Tieren konfrontiert wurde. Zu Hause in Deutschland geht der Spuk offenbar weiter. In ihrer Instagram-Story berichtet Leyla von einem furchteinflößenden Erlebnis: "Ratet mal, wer gerade eine halbe Stunde vor der Kellertür stand und sich am Ende nicht reingetraut hat, weil ich gesehen habe, wie sich von der Lampe eine Spinne abseilt."

Leyla fühle sich in den Räumlichkeiten überhaupt nicht wohl. "Das ist wirklich so ein richtiger Gruselkeller aus Horrorfilmen, in denen Leute entführt werden", klagt die 27-Jährige und fügt hinzu: "Da sieht es einfach schlimm aus, da sind Geräusche, da raschelt es. Da sind Spinnennetze, die habe ich noch nicht mal im Dschungel gesehen und letztendlich habe ich mich nicht reingetraut." Leyla habe etwas aus dem Keller holen und dort auch wieder etwas verstauen müssen.

Ob sich Leyla eventuell nächstes Mal mit ihrem Freund Mike Heiter (31) gemeinsam in den Keller traut? Der Love Island-Star schwärmt im Netz regelrecht von seiner Liebsten. Erst kürzlich zeigte er seinen Followern, wie er nachts von Leyla bekocht wurde: "2:30 Uhr und die Frau ist schön am Brutzeln hier. Die Frau macht mich kirre. Guckt euch das mal an. Um drei Uhr nachts gibt es hier ein komplettes Menü. Mit Trüffel auch noch."

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

