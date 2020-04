Große Trauer um Grandma Lee: Die beliebte Komikerin ist mit 85 Jahren verstorben! Die Bühnenkünstlerin, die mit bürgerlichen Namen eigentlich Francis Lee Strong hieß, war einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden, als sie 2009 an der vierten Staffel von America's Got Talent teilgenommen hatte. Sie hatte es damals sogar bis ins Finale geschafft. Nun bestätigte die Familie der 85-Jährigen ihren Tod.

Laut TMZ sei Grandma Lee am Freitag in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Jacksonville, Florida gestorben. Als sie starb, seien ihre Söhne bei ihr gewesen uns hätten ihre Hand gehalten, erzählte Lees Familie dem Online-Portal. Sie verstarb sechs Monate nachdem sie in einem Hotelzimmer in Tampa gestürzt war und sich die Hüfte gebrochen hatte. Davon soll sie sich nicht mehr erholt haben. "Der Himmel ist jetzt viel lustiger", sagten ihre Angehörigen abschließend zum Tod ihres geliebten Familienmitglieds.

Grandma Lee fand erst spät zur Comedy. Nachdem ihr Mann 1995 verstorben war, ging sie zu einem Comedy-Workshop in ihrer Nähe. 14 Jahre später nahm sie an "America's Got Talent" teil. "Mein ganzes Material basiert auf der Wahrheit. Ich gehe einfach auf die Bühne und mache es", sagte sie damals gegenüber People.

Getty Images Taylor Makakoa, Grandma Lee und Terry Fator

Getty Images Grandma Lee, ehemalige Kandidatin von "America's Got Talent"

Getty Images Grandma Lee bei "Terry Fator: Ventriloquism in Concert"



