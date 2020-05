Aufgepasst, hier kommen die "Missys"! Bei "M.O.M – Milf oder Missy" suchen insgesamt 14 Kandidatinnen ihren Mister Right, wobei gleich zwei Herren zu ihrer Verfügung stehen. Die Teilnehmerinnen sind 24 bis 46 Jahre alt und gehören zwei unterschiedlichen Lagern an. Die älteren "Milfs" treten gegen die jüngeren "Missys" an, um das Herz des Seniors oder des Juniors zu erobern. Die sieben "Milfs" wurden bereits vorgestellt. Nun präsentiert euch Promiflash die nächsten sieben Teilnehmerinnen – die "Missys"!

Stehen die "Missys", die alle unter 30 sind, denn eher auf jüngere oder ältere Männer? Despina (26) und Lena (27) haben eine klare Präferenz: Sie wollen keinen gleichaltrigen Partner! "Grundsätzlich geht es mir nicht ums Alter, sondern eher um die Erscheinung, die Reife und die Optik. Ich kann mich mit Gleichaltrigen nicht so gut unterhalten", erklärte Lena gegenüber Joyn. Auch optisch würden sie ältere Männer mehr ansprechen. Despina steht zwar auf Ältere, hat aber eine Altersgrenze: "Ich orientiere mich bei Männern an einem Alter ab Mitte 30 bis Anfang 40, aber niemals älter", stellte sie klar.

Amy (28), Maria (24), Michelle (27), Mona (24) und Tam (26) haben keine spezielle Vorliebe, sie können sich sowohl eine Beziehung mit einem älteren als auch mit einem jüngeren Lover vorstellen: "Ein älterer Mann bietet mehr Sicherheit, weil er sich schon ausgetobt hat und fest im Leben steht. Jüngere Männer sind hingegen noch formbarer", erklärte Maria.

"M.O.M – Milf oder Missy" ab 8. Mai 2020 auf Joyn.

Joyn / Benedikt Müller Tam, Kandidatin bei "M.O.M – Milf oder Missy"

Joyn / Benedikt Müller Collage: Maria und Despina, Kandidatinnen bei "M.O.M – Milf oder Missy"

Joyn / Benedikt Müller Michelle, Kandidatin bei "M.O.M – Milf oder Missy"



