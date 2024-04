"Schwiegertochter gesucht"-Uwe betreibt mieses Bodyshaming!

Die Schwiegertochter gesucht-Zuschauer sind außer sich! Der Kandidat Uwe sucht in dem RTL-Kuppelformat mithilfe seiner Mutter Ulrike nach einer geeigneten Partnerin. Was deren Optik angeht, hat der Hauswart klare Vorstellungen. Als seine Bewerberin Sabine beim Pool-Date im Badeanzug neben ihm planschte, sah er ihre ganzen Tattoos und Piercings. "Man hat das in der Jugendzeit vielleicht alles gemacht und wenn man früher einen kleinen Schmetterling hatte, dann ist daraus heute ein dicker Brummer draus geworden", versuchte der 50-Jährige seine Abneigung zu erklären. Im Einzelinterview ging er darauf noch genauer ein – und katapultierte sich bei den Zuschauern somit ins Aus. Er meint: "Das ist etwas, was mir überhaupt nicht zusagt und schon gar nicht bei Frauen, die etwas korpulenter sind."

In der Kommentarspalte eines Instagram-Posts auf dem offiziellen Account der Sendung heißt es: "Ach Uwe! Wir mögen dich auch nicht!" Viele User können nicht nachvollziehen, warum der Karnevals-Fan derartige Ansprüche hat. "Man reiche ihm einen Spiegel", schreibt eine Userin. Umso besser kommt Sabine an, die Uwe nach dem Diss so richtig die Meinung gegeigt hat. "Sabine ist eine Hammerfrau. Das musste mal gesagt werden. Ist ja auch nicht so, dass er der langersehnte Prinz auf weißem Pferd ist", meint eine Zuschauerin.

Sabine wollte sich nach Uwes Abfuhr nicht mal mehr von ihm umarmen lassen. "Du hast deine Arme sogar um meine Hüfte gelegt. Du hast deinen Arm um meine Schulter gelegt. Das war sogar Hoffnung machen und das tut man nicht. Zudem solltest du mal in der heutigen Welt ankommen", wetterte die Tattoo-Liebhaberin. Uwe sei ihrer Meinung nach total intolerant. Trotzdem gab sie ihm noch einen nett gemeinten Tipp auf den Weg: "Es gibt so Backförmchen, da kann man sich einen passenden Mann oder eine passende Frau backen. Die schicke ich dir dann."

RTL Uwe und Mama Ulrike, "Schwiegertochter gesucht"-Kandidaten

RTL "Schwiegertochter gesucht"-Moderatorin Angela Finger-Erben

