Rebekah Martinez liebt ihren natürlichen Körper! Die ehemalige The Bachelor-Kandidatin kassiert für ihre Fotos in den sozialen Netzwerken nicht immer nur Lob: Sie zeigt sich gerne mal in knappen Outfits und gibt dabei freie Sicht auf ihre behaarten Achseln und Beine. Das führte schon zu dem einen oder anderen Hate-Kommentar unter ihren Bildern. Die Brünette steht dennoch voll und ganz zu ihrer Körperbehaarung – und auch ihr Freund ist von den Härchen begeistert!

Auf Instagram demonstriert die schwangere Bekah mit einem aktuellen Foto, dass sie die Kritik keineswegs aus der Fassung bringt: Stolz hält sie ihre haarigen Beine in die Kamera. Zusammen mit dem Schnappschuss postet die Mutter einer Tochter einen Screenshot mit einer Frage, die sie sich offenbar sehr häufig anhören muss: "Mal im Ernst, wie kann dein Freund deine Körperbehaarung attraktiv finden? Deine Beine sehen so männlich aus." Das will die Beauty ein für alle Mal klären und antwortet selbstbewusst: "Und schließlich fürs Protokoll: Mein Freund findet mich extrem heiß und ihm sind meine Beinhaare komplett egal!"

Ihre Körperhaare ließ Bekah wachsen, um ihre eigene Einstellung dazu zu ändern – inzwischen sei ihr aber auch wichtig, ihren Kindern mit gutem Beispiel voranzugehen: "Meine Tochter verdient es, in einer Welt zu leben, in der sie zu ihrem natürlichen Körper stehen kann, ohne sich dafür zu schämen!" Der Influencerin will mit gesellschaftlichen Konventionen brechen und ihre Kinder selbst entscheiden lassen, was für sie attraktiv und ästhetisch ist.

Instagram / bekah Rebekah Martinez mit ihrer Tochter Ruth im Mai 2020

Instagram / bekah Rebekah Martinez und Grayston Leonard im Mai 2020

Instagram / bekah Rebekah Martinez im März 2020



