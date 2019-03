Rebekah Martinez brachte am 2. Februar 2019 ihre Tochter Ruth Ray De La Luz zur Welt. Den intimen Moment teilte die frisch gebackene Mutter nur wenige Tage später mit ihren rund 550.000 Netz-Followern. Seither postete die einstige The Bachelor-Kandidatin nicht nur weitere Fotos aus der Geburtsnacht, sondern zeigte sich auch in ihrer neuen Mutterrolle beim Stillen oder Kinderwagenschieben. Ihr neuester Schnappschuss spaltet allerdings ihre Fan-Gemeinde: Bekah präsentiert sich auf einer Sonnenliege mit Körperbehaarung und After-Baby-Bauch!

“Jeder Mutterkörper ist anders, einige sind dünn und andere rund, einige sind faltig und andere behaart, einige sind hell und andere braun. Niemandes Körper ist eklig. Wenn du anders denkst, verzieh dich oder entfolge mir”, kommentiert die 24-Jährige das Bild auf Instagram – offensichtlich war ihr bewusst, dass das Foto für Aufregung sorgen könnte. Bekah stellt sich damit gegen die romantische Verklärung des Mutterseins – in einem anderen Post beschrieb sie bereits, wie sie mit ihrem neuen Leben zu kämpfen habe. Besonders der Schlafentzug sei “brutal”.

“Die hormonellen Schwankungen geben dir das Gefühl, dass du deinen Verstand verlierst. Ich fühlte mich die meiste Zeit hässlich und schmutzig. Der schwierigste Teil war, mich nicht wie ‘ich’ zu fühlen”, schrieb Bekah zu einem Bild der erst sechs Wochen alten Ruth.

Instagram / whats_ur_sign Rebekah Martinez, Kandidatin bei "The Bachelor"

Instagram / pipyopi Bekah Martinez und ihr Nachwuchs

Instagram / whats_ur_sign Bekah Martinez und ihre Tochter Ruth

