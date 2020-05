Große Trauer um Nick Blixky: Der Rapper ist tot! Der 21-Jährige stand kurz vor seinem Durchbruch in der Musik-Branche – in knapp einem Monat sollte das erste Mixtape des aufstrebenden Künstlers auf den Markt kommen. Doch nun wurde seine Karriere aus dem Nichts beendet, noch bevor sie hätte beginnen können. Nick Blixky kam während einer Schießerei in New York ums Leben!

Von dem schrecklichen Vorfall berichtete Anfang der Woche Just Jared unter Berufung eines offiziellen Berichts. Nachdem die Rettungskräfte zum Tatort geeilt waren, hätten sie den 21-Jährigen ins Krankenhaus gebracht, wo er für tot erklärt worden sei. Die Polizei sagte, es habe bisher keine Verhaftungen gegeben und die Ermittlungen dauerten noch an, hieß es in dem Bericht weiter.

Auf seinem offiziellen Instagram-Account nahmen die Fans Abschied von ihrem Idol: "Ruhe in Frieden" und "Wir werden dich wieder sehen", lauteten zum Beispiel zwei trauernde Kommentare auf der Foto- und Videoplattform.

Instagram / nickblixky63 Nick Blixky, Musiker

Instagram / nickblixky63 Nick Blixky , März 2020

Instagram / nickblixky63 Nick Blixky, Juli 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de