Große Trauer um Amber-Lee Friis! Das Model ist im Alter von 23 Jahren überraschend verstorben! 2018 erreichte sie einen besonderen Meilenstein in ihrer Karriere. Sie schaffte es ins Finale der Wahl zur Miss Universe New Zealand. Doch bevor Amber der große Durchbruch in der Branche gelingen konnte, wurde sie nun ganz plötzlich aus dem Leben gerissen: Die Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Ein Presssprecher der New Zealand Police in Auckland erklärte gegenüber E!News, dass Amber schon am vergangenen Montag aus bisher unerklärlichen Gründen verstorben sei. Kurz nachdem ihr Tod offiziell vom Gerichtsmediziner bestätigt worden war, gab es auf Facebook zahlreiche Beileidsbekundungen. "Sie war lebhaft, hatte eine wunderschöne Seele und eine Energie, die nur wenige andere besaßen", schrieb beispielsweise Nigel Godfrey, der CEO der Miss-Wahl.

Auch ihre ehemalige Agentur The Talent Tree meldete sich bereits zu Wort: "Unser aufrichtiges Beileid gilt nun Ambers Familie und ihren Freunden. Ruhe in Frieden." Die Angehörigen der 23-Jährigen haben sich bisher nicht zu dem Verlust geäußert.

Facebook / Amber-Lee Friis Amber-Lee Friis auf Bali

Facebook / Amber-Lee Friis Amber-Lee Friis

Facebook / Amber-Lee Friis Amber-Lee Friis mit ihrem Freund



