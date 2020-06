Große Trauer um Donald Reche Caldwell. Der Footballer spielte in der US-amerikanischen National Football League für die San Diego Chargers (heute Los Angeles Chargers), die New England Patriots und die Washington Redskins. Nach sechs Jahren beendete er 2008 seine Profikarriere. Jetzt erreicht die Sportwelt eine traurige Nachricht: Reche wurde in seiner Heimat Tampa in Florida erschossen. Er wurde nur 41 Jahre alt.

Wie TMZ berichtet, wurde der Ex-NFL-Profi Opfer eines Raubüberfalls. Reche war gerade auf dem Weg zu einer Verabredung mit seiner Freundin, als er von einem Paar attackiert wurde, das aus den Büschen sprang. Sie schossen ihm ins Bein und in die Brust. Aufgrund der schweren Verletzungen starb der 41-Jährige noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei sei der ehemalige Profisportler gezielt ins Visier genommen und nicht zufällig Opfer eines Überfalls geworden. "Es ist jedoch noch sehr früh in den Ermittlungen. Die Beamten arbeiten daran, Hinweisen nachzugehen. Neue Erkenntnisse werden mitgeteilt, sobald sie verfügbar sind", heißt es weiter.

Reches Mutter Deborah erzählte: "Er war ein guter Mensch, der die ganze Zeit lächelte." Er habe stets versucht, allen zu helfen. "Er war der Typ Mensch, der seinen Liebsten sein letztes Hemd geben würde." Im Netz zeigte sich auch der ehemalige Kollege des Footballers, Tom Brady (42), sehr bestürzt. Er teilte in seiner Instagram-Story ein Foto von Reche und schrieb dazu: "Ruhe in Frieden."

Getty Images Reche Caldwell im Juli 2007 in Foxboro, Massachusetts

Getty Images Reche Caldwell im Oktober 2006 in New York

Getty Images Tom Brady im Mai 2020 in Florida



