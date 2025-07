Ariana Grande sucht ihre nächste Filmrolle mit Bedacht aus

Ariana Grande (32), die nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin bekannt ist, nimmt nach ihrem Erfolg mit der Verfilmung des Broadway-Klassikers Wicked ihre nächsten Schritte in der Filmwelt gezielt und wohlüberlegt in Angriff. Ein Insider verriet gegenüber Life & Style, dass Ariana große Ziele hat: Sie strebt eine Oscar-Auszeichnung an und lehnt es ab, einfach nur an Blockbustern mitzuwirken, um schnelles Geld zu verdienen. "Ariana braucht weder Lob noch ständig ihr Gesicht auf Plakatwänden in der ganzen Stadt", so die Quelle.

Die Quelle erklärte weiter: "Sie möchte, dass jeder Film, bei dem sie mitwirkt, etwas Besonderes und Einmaliges ist, und das kann bedeuten, dass sie zu vielen ziemlich verlockenden Angeboten 'Nein' sagen muss." Die Entscheidung für zukünftige Rollen fällt Ariana daher besonders schwer. Ihr Team sucht gezielt nach Regisseuren und Projekten, die zu ihrer Vision passen, und jede Zusage will gut überlegt sein. "Ariana macht keine drei oder vier Filme im Jahr, nur weil sie es könnte", betonte der Insider.

Der Weg der 32-jährigen in der Unterhaltungsbranche ist ebenso bemerkenswert wie facettenreich. Ihren Durchbruch erlangte sie zunächst als Schauspielerin in den beliebten Nickelodeon-Serien "Victorious" und "Sam & Cat", bevor sie mit Chart-Hits wie "Thank U, Next" zur internationalen Popikone aufstieg. Doch ihre Rückkehr zur Schauspielerei zeigt eine ernsthafte Hingabe zu ihren Ursprüngen und ihrem Handwerk. Nach ihrer beeindruckenden Leistung in "Wicked" ist die Filmindustrie gespannt, was als Nächstes kommt. Ihre Rolle in der Verfilmung brachte ihr bereits eine Oscar-Nominierung ein, die die Vorfreude auf die zweite Hälfte des Zweiteilers weiter anheizt.

Getty Images Ariana Grande, Schauspielerin

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Cast von "Victorious" im Jahr 2011